Нейробиолог Алипов: мозг потребляет свыше 20% питательных веществ

Большая часть питательных веществ расходуется организмом на поддержание активности мозга. Об этом рассказал популяризатор науки Владимир Алипов в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Наш мозг потребляет много: 21% примерно всех поступающих в организм питательных веществ. Это не больше всего, но относительно размера мозга — это много. Когда возрастает когнитивная активность, разница становится маленькой», — объяснил нейробиолог.

Ученый отметил, что энергия тратится не на передачу сигналов между нейронами, а на работу насосов, которые возвращают нейрон к исходному состоянию. К сожалению, умственная нагрузка не позволяет сбрасывать лишние килограммы, подчеркнул Алипов.