Логопед Ихсанова рассказала, как взрослым избавиться от картавости

Исправить произношение звука «Р» можно и во взрослом возрасте. Для этого нужны время и регулярные тренировки, сообщает РИА «Новости» .

Ведущий логопед-дефектолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Адэля Ихсанова объяснила, что коррекция проходит по тем же этапам, что и у детей. Сначала необходимо развить подвижность мышц языка, затем поставить правильный звук «Р» и довести его произношение до автоматизма.

«Взрослый пациент четко понимает цель, ответственно выполняет домашние задания и самостоятельно контролирует свою речь в повседневной жизни», — цитирует Ихсанову «Взгляд».

Главной сложностью специалист назвала многолетнюю привычку. По ее словам, работа требует перестройки мышечной памяти и создания новых нейронных связей, поэтому процесс занимает время.