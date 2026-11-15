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    Логопед Ихсанова рассказала, как взрослым избавиться от картавости

    Логопед Ихсанова: многолетняя привычка осложняет коррекцию речи

    Исправить произношение звука «Р» можно и во взрослом возрасте. Для этого нужны время и регулярные тренировки, сообщает РИА «Новости».

    Ведущий логопед-дефектолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Адэля Ихсанова объяснила, что коррекция проходит по тем же этапам, что и у детей. Сначала необходимо развить подвижность мышц языка, затем поставить правильный звук «Р» и довести его произношение до автоматизма.

    «Взрослый пациент четко понимает цель, ответственно выполняет домашние задания и самостоятельно контролирует свою речь в повседневной жизни», — цитирует Ихсанову «Взгляд».

    Главной сложностью специалист назвала многолетнюю привычку. По ее словам, работа требует перестройки мышечной памяти и создания новых нейронных связей, поэтому процесс занимает время.

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