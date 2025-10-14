Врач Лялина рассказала, что клюква противопоказана людям со склонностью к образованию камней в почках

Исполняющий обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина сообщила «Известиям» , что клюква сочетает в себе множество полезных свойств, но имеет и противопоказания.

Как отметила врач, клюква — низкокалорийный продукт, богатый витаминами C, E, K, минералами, органическими кислотами и антиоксидантами — проантоцианидинами. Ягода полезна для профилактики и лечения инфекций мочевыводящих путей: проантоцианидины в клюкве снижают риск рецидивов, препятствуя прикреплению бактерий E. coli к стенке мочевого пузыря.

«Антиоксидантные свойства ягоды помогают снижать окислительный стресс, защищают клетки и сосуды, улучшают липидный профиль и уменьшают воспаление», — добавила специалист.

Клетчатка клюквы положительно влияет на моторику кишечника, а органические кислоты стимулируют аппетит и пищеварение. Вместе с тем Лялина предупредила о рисках: у людей со склонностью к образованию камней в почках потребление клюквы следует ограничить из-за содержания в ней оксалатов.