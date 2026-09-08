Мужчину с инфарктом и почечной недостаточностью спасли в больнице в Домодедове

Врачи кардиологического отделения Домодедовской больницы спасли 70-летнего мужчину, у которого острый инфаркт миокарда осложнялся тяжелой почечной недостаточностью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Обследование показало критическое нарушение фильтрационной функции почек из-за экстремально высоких показателей креатинина и мочевины. Чтобы вывести токсичные продукты обмена и восстановить работу жизненно важных систем, пациента незамедлительно перевели в медико-санитарную часть для проведения гемодиализа. Именно эта процедура позволила стабилизировать состояние больного.

«Заболевание почек является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых катастроф», — отметил заведующий кардиологическим отделением Павел Краснов.

По его словам, именно своевременное начало процедуры стало решающим в спасении жизни мужчины.

Этот клинический случай подчеркивает необходимость пристального контроля за состоянием выделительной системы. Мониторинг работы почек должен быть таким же регулярным, как отслеживание уровня холестерина или артериального давления.