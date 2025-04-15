Косметолог Лихошерст призвала наносить на волосы спреи с УФ-фильтрами

Косметолог Анастасия Лихошерст объяснила «Известиям» , что весной и летом волосы подвергаются повышенному риску повреждений из-за активного солнечного излучения.

Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру волос, вызывая потерю влаги, ослабление стержня волоса и разрушение пигмента, что приводит к сухости, ломкости и потере естественного блеска.

Помимо ухудшения качества волос, солнечные лучи отрицательно влияют на кожу головы, провоцируя покраснение, раздражение, шелушение и даже выпадение волос.

Чтобы минимизировать влияние ультрафиолета, эксперт рекомендует регулярно наносить на волосы солнцезащитные спреи с УФ-фильтрами, которые образуют защитную пленку, предотвращающую повреждение. Дополнительную защиту обеспечивают головные уборы, такие как шляпки, кепки или шарфы. Использование специализированных увлажняющих шампуней и кондиционеров также поддержит волосы здоровыми и красивыми в летний период.