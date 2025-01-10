Косметолог Атагишиева: витамин D способствует поддержанию здоровья кожи

Косметолог и терапевт Алевтина Атагишиева поделилась с «Пятым каналом»информацией о том, какие витамины особенно полезны для кожи зимой. Она подчеркнула, что в этот период кожа испытывает сильный стресс из-за резких изменений температуры, воздействия ветра и сухого воздуха внутри помещений.
Одним из ключевых витаминов для поддержания здоровья кожи и иммунной системы является витамин D. А витамин C помогает поддерживать защитные функции организма и способствует выработке коллагена. Кроме того, важную роль играют витамины группы B, написал сайт kp.ru.
Прежде чем начинать принимать биодобавки, важно проконсультироваться с врачом. Только после проведения необходимых анализов и обследования врач сможет назначить подходящую схему лечения.
Для восстановления обветренной кожи полезно использовать средства, содержащие церамиды, добавила косметолог.
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