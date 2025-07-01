«Индекс бургера» в России вырос на 15%. Что это значит?

За первый квартал 2025 «индекс бургера» вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По обновленным данным индикатора, среднестатистический житель Москвы за месячную зарплату сможет приобрести 952 бургера, а жители других регионов России — 525 штук. Однако оценивать покупательскую способность населения на основе цен на блюдо из ресторанов фастфуда не стоит, заявил в разговоре с 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования (DBA) и политический аналитик Валерий Корнеев.

«„Индекс бургера“ довольно шутливый. <…> Ничего не показывает. Только колебание цен на сырье и продукты питания зимой относительно лета», — сказал он.

Эксперт отметил, что «индекс бургера» можно рассмотреть как индикатор, показывающий разницу в доходах и потребительских расходах.

«Этот индекс основан на данных McDonald’s, потому что у них во всех странах примерно одинаковая рецептура. Но на самом деле он отражает лишь колебания цен на продукты, особенно зимой», — пояснил Корнеев.

Он добавил, что резкий рост «индекса бургера» скорее отражает сезонные колебания, чем реальное изменение покупательской способности. По его словам, рост цен в первом квартале — это обычное сезонное явление.

«Динамика цен на продовольствие зимой гораздо выше, чем летом, потому что летом собирается новый урожай и цены падают, а зимой <…> приходится тратить деньги на хранение продукции. Поэтому естественно, что за первый квартал цена на любой продукт питания повышается», — заключил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что цены на фрукты и ягоды в России повысились на 26% за год. По мнению экономиста Кульбаки, спасти ситуацию может только улучшение внешней торговли.