Выездная диспансеризация пройдет в городском парке Павловского Посада 5 июля

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Традиционное еженедельное совещание прошло в администрации Павловского Посада. На нем обсудили вопросы, связанные с ремонтами в округе, а также планируемые мероприятия.

Так, плановый ремонт закончился в котельной БЖД. Еще идут работы на объектах, вошедших в госпрограмму по ремонту и модернизации сетей тепло- и водоснабжения.

Новые остановки начали устанавливать на дороге «Павловский Посад — Субботино — Электросталь». Их будет три.

Также специалисты приступили к фрезерованию проезжей части на улице Свердлова. Заканчивают обустраивать тротуары на Карповской улице. На финише строительство тротуара на улице Буденного в Электрогорске.

Озвучили и информацию о планируемых на неделе мероприятиях. Жители смогут проверить свое здоровье 5 июля в городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде, а 3 июля в Электрогорске посетить прием по медицинским вопросам.

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