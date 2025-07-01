Задержанных в Баку российских журналистов внесли в базу «Миротворца»

Главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора агентства Евгения Белоусова внесли в украинскую базу «Миротворец». Информация об этом появилась на сайте ресурса.

Российских журналистов добавили на сайт 1 июля, на следующий день после задержания в Баку. Авторы «Миротворца» указали, что Картавых и Белоусов якобы причастны к «пропаганде войны».

Ранее стало известно, что «Россия сегодня» потребовала немедленно освободить сотрудников «Sputnik Азербайджан». В медиагруппе подчеркнули, что уже вторые сутки к журналистам не пускают сотрудников дипломатической миссии и не дают им связаться с родственниками.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия добьется освобождения задержанных соотечественников.