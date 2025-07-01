Замглавы Павловского Посада провел прием жителей по вопросам ЖКХ

Личный прием граждан организовал заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов. Большинство обращений касалось вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством.

На встречу пришли девять жителей. Их запросы затрагивали темы улучшения городской среды и обслуживания жилых домов.

Так, участников волновали обеспечение комфортных условий проживания, ремонт муниципальных объектов, состояние дворов и работа коммунальных служб. Они озвучили свои замечания и предложения.

Все обращения зарегистрировали. Александр Белоусов поручил представителям городских служб в очном формате провести встречу с одним из заявителей на месте проблемы и предложить пути ее решения.

По остальным вопросам все ответы должны предоставить не позднее 30 дней с момента регистрации обращений.