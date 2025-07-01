Канализационный коллектор модернизируют в Ленинском округе

Реконструкция канализационного коллектора продолжается в Ленинском округе. Он соединит главную канализационно-насосную станцию в Видном и приемную камеру в Москве. Качество водоотведения улучшится более чем у 136 тысячи человек.

Как рассказали в региональном МинЖКХ Подмосковья, протяженность реконструируемого участка превысила пять тысяч километров. После окончания работ мощность коллектора составит 50 тысяч кубометров в сутки. Он обеспечит качественным водоотведением свыше 136 тысяч человек.

Специалисты уже проложили 1,4 тысячи погонных метров стального футляра и свыше тысяч метров рабочей трубы. Готовность объекта превысила 35%.

Кроме того, продолжается прокладка оставшихся участков трубопроводов площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».