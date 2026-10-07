Кардиолог Кокин объяснил, почему давление 120 на 80 не повод отменять таблетки

Нормальные показатели при лечении гипертонии обычно означают, что лекарства работают, а не что болезнь прошла. Кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин предупредил об опасности самостоятельной отмены препаратов, сообщает Life.ru .

Повышение давления может оставаться незаметным или сопровождаться головной болью, сердцебиением и слабостью. Его колебания нагружают сосуды, сердце, мозг и почки. Длительно неконтролируемая гипертония повышает риск инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности и поражения почек.

Снизить дозу или количество лекарств иногда удается после похудения, изменения питания и повышения активности. Но решение требует наблюдения за давлением, а не одного удачного измерения.

При пропуске таблетки дальнейшие действия зависят от препарата: иногда дозу можно принять позже, иногда нужно дождаться следующего приема. Самостоятельно удваивать ее нельзя. О регулярных пропусках следует сообщить врачу: он может сделать схему удобнее.

«И главное: при гипертонии ориентироваться нужно не на отдельные измерения, а на устойчивую картину давления. Хорошие цифры — это не сигнал выбросить таблетки, а результат, который важно сохранить», — отметил Кокин.