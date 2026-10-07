Кардиолог Кокин объяснил, почему давление 120 на 80 не повод отменять таблетки
Нормальные показатели при лечении гипертонии обычно означают, что лекарства работают, а не что болезнь прошла. Кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин предупредил об опасности самостоятельной отмены препаратов, сообщает Life.ru.
Повышение давления может оставаться незаметным или сопровождаться головной болью, сердцебиением и слабостью. Его колебания нагружают сосуды, сердце, мозг и почки. Длительно неконтролируемая гипертония повышает риск инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности и поражения почек.
Снизить дозу или количество лекарств иногда удается после похудения, изменения питания и повышения активности. Но решение требует наблюдения за давлением, а не одного удачного измерения.
При пропуске таблетки дальнейшие действия зависят от препарата: иногда дозу можно принять позже, иногда нужно дождаться следующего приема. Самостоятельно удваивать ее нельзя. О регулярных пропусках следует сообщить врачу: он может сделать схему удобнее.
«И главное: при гипертонии ориентироваться нужно не на отдельные измерения, а на устойчивую картину давления. Хорошие цифры — это не сигнал выбросить таблетки, а результат, который важно сохранить», — отметил Кокин.