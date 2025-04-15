Кардиолог Гаврилюк: ежедневные тренировки не принесут результата без повседневной активности

Повседневная активность — важная часть заботы о здоровье, подчеркнула кардиолог Наталья Гаврилюк в разговоре с KP.RU. Она отметила, что перемещение по дому, смена позы во время работы, приготовление пищи и другие повседневные дела составляют до трети энергии, расходуемой за день.
Гаврилюк утверждает: даже ежедневные тренировки не принесут результата без достаточной повседневной активности. Чтобы заботиться о себе, медик советует раз в час вставать и немного разминаться, а также попробовать работать стоя хотя бы по полчаса в день. Немного пританцовывать во время мытья посуды или прогуляться в парк после — полезно для тела и сердца.
Разнообразие движений в течение дня имеет ключевое значение. Превратить домашние дела в тренировку помогут компактные спортивные аксессуары.
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