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    Юрист Хаминский объяснил, когда можно взыскать деньги за врачебную ошибку

    Юрист Хаминский: неверный диагноз не всегда дает право на компенсацию

    Пациент может получить возмещение за врачебную ошибку при доказанном вреде здоровью. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский, сообщает RT.

    По словам Хаминского, пациенту нужно доказать нарушения со стороны клиники и их связь с вредом здоровью. Речь может идти о несоблюдении стандартов помощи, недостаточном обследовании или ошибке при оценке состояния.

    Возмещение может покрывать повторное обследование и лечение, лекарства, реабилитацию, утраченный заработок и моральный вред.

    Юрист посоветовал собрать амбулаторную карту, анализы, результаты исследований, заключения специалистов, назначения и выписки. Ключевую роль играет медицинская экспертиза: она устанавливает соответствие диагностики клиническим рекомендациям и влияние нарушений на состояние пациента.

    За вред обычно отвечает медицинская организация, включая частную клинику. Врач может понести дисциплинарную, а при законных основаниях — административную или уголовную ответственность.

    Сначала следует запросить документы и направить письменную претензию руководству клиники, а также жалобу в Росздравнадзор. При лечении по обязательному медицинскому страхованию — обратиться в страховую организацию и территориальный фонд. Если спор не удастся урегулировать, вопрос решит суд.

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