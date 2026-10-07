Хирург Умнов предупредил об опасности массажа при боли в спине

Массаж без выяснения причины боли в спине может навредить здоровью. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, сообщает RT .

Умнов пояснил, что нарастающая слабость в руке или ноге может указывать на сдавление нервов. Нарушения мочеиспускания, дефекации и онемение промежности могут быть признаками синдрома конского хвоста. Это экстренное состояние: промедление грозит необратимым параличом тазовых органов.

Острая боль после травмы может означать перелом позвонка. Температура и озноб на фоне боли могут указывать на инфекцию: массаж способен усилить воспаление и спровоцировать сепсис. Ночная боль, не зависящая от позы, и необъяснимая потеря веса требуют исключения опухоли. При онкологии в анамнезе массаж запрещен до исключения метастазов в позвоночник.

Врач назвал противопоказания: острый период грыжи с корешковым синдромом, секвестрированная грыжа, свежие травмы позвонков и первые шесть месяцев после операции на позвоночнике. При стенозе массаж вместо лечения может усилить воспаление.

Запрет также касается острых воспалений, гнойных процессов, инфекций кожи в зоне массажа, заболеваний крови, склонности к кровотечениям, тромбоза и тромбофлебита. Глубокий силовой массаж при острой корешковой боли усиливает травму мышц, боль и воспаление.