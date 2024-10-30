Главный гериатр Минздрава Ткачева: у россиян есть потенциал жить до 120 лет

Повышение продолжительности и качества жизни граждан — одна из важнейших задач в РФ. У россиян есть потенциал жить до 120 лет. Об этом заявила профессор и главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева в беседе с Life .

Врач указала на появление новых технологий социальной и медицинской помощи пожилым людям. Однако необходимы разработки, которые влияют не только на лечение болезней, но и на сам процесс старения.

«Если мы научимся <…> замедлять процесс старения и продлять период здоровой жизни, а мы уже много чего в этом умеем, то да, мы сможем дожить до 120 лет вполне», — отметила медик.

По ее словам, для сохранения молодости важно уделять внимание физической и когнитивной активностям. Кроме того, нужно следить за весом и правильно питаться.