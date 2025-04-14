Главный диетолог Минздрава Тутелян выступил против бодипозитива

«Надо просто объяснять людям, что лишняя масса тела, ожирение — это проблема очень серьезная всех стран, которая ведет за собой целый букет других заболеваний, которые смертельные», — сказал доктор.

Тутелян добавил, что в первую очередь лишний вес негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Успокаивающие высказывания о норме ожирения вредны для общества и антинаучны, подчеркнул врач.