Главный диетолог Минздрава Тутелян выступил против бодипозитива

Главный диетолог Министерства здравоохранения, академик РАН Виктор Тутельян в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал об опасности бодипозитива.
«Надо просто объяснять людям, что лишняя масса тела, ожирение — это проблема очень серьезная всех стран, которая ведет за собой целый букет других заболеваний, которые смертельные», — сказал доктор.
Тутелян добавил, что в первую очередь лишний вес негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Успокаивающие высказывания о норме ожирения вредны для общества и антинаучны, подчеркнул врач.
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