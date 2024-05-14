Гериатр Прощаев рассказал, что у людей с нарушением слуха чаще развивается деменция | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 13:18 Гериатр Прощаев рассказал, что у людей с нарушением слуха чаще развивается деменция

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Людям в пожилом возрасте не стоит игнорировать нарушение слуха и зрения, потому что это увеличивает риск развития деменции. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-гериатр Кирилл Прощаев.

Он объяснил, что из-за нарушения когнитивных функций у людей теряется связь с внешним миром. По этой причине они замыкаются в себе.

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«Люди, у которых не скорректированы зрительные и слуховые дефициты, чаще имеют когнитивные расстройства, и у них повышается риск развития деменции, — подчеркнул Прощаев.

Как добавил сайт KP.RU, пожилым людям нужно обязательно носить очки или использовать слуховой аппарат, если они стали хуже видеть или слышать.

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