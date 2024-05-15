Гастроэнтеролог Белоусов посоветовал россиянам есть больше киви для здоровья сердца | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 18:16 Гастроэнтеролог Белоусов посоветовал россиянам есть больше киви для здоровья сердца

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Для здоровья сердечно-сосудистой системы немаловажную роль играет рацион человека. Об этом рассказал Lenta.ru гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По его словам, для профилактики болезней сердца стоит обратить внимание на киви. Его плод богат большим количеством витаминов и микроэлементов. Кроме того, киви является природным антиоксидантом.

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Как добавила Общественная Служба Новостей, есть и другие заболевания, которые можно предупредить благодаря употреблению экзотических фруктов. Например, помело снижает риск развития атеросклероза.

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