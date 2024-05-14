Физиолог Созыкин: вишня и молочные продукты в рационе помогут улучшить сон | 360°

14 мая 2024, 13:34
Физиолог Созыкин: вишня и молочные продукты в рационе помогут улучшить сон
Полноценный сон — неотъемлемая составляющая нормального функционирования организма. Какое питание способствует улучшению качества ночного отдыха, рассказал доцент кафедры физиологии Государственного университета просвещения Александр Созыкин в беседе с «Известиями».
Он посоветовал включить в рацион продукты, богатые веществами, из которых синтезируется мелатонин. Так, речь идет о вишне, молоке, кефире и йогуртах, пояснил эксперт.
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По его словам, положительное влияние оказывают и блюда из тыквы. Благодаря содержанию магния они предотвращают возбуждение нервных клеток.
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