Морпехи ТОФ отомстят ВСУ за Варяга

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота вдвойне сильнее будут «грызть глотку» ВСУ за гибель своего бывшего командира, замглавкома ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом РИА «Новости» заявил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, служивший с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.

«Ребята сказали, что будут еще сильнее „грызть глотку“ противнику, отомстят за своего командира. Он же так и остался „своим“, просто пошел на повышение», — сказал он.

Тарабарин добавил, что у Гудкова был позывной Варяг. И на фронте даже говорили, что «где „варяги“ — там напряги». И сейчас у боевиков ВСУ за Варяга эти напряги будут вдвойне.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о гибели Героя России в Курской области на боевом задании. В регионе пообещали увековечить память погибшего Михаила Гудкова.