В Японии казнили Twitter-маньяка, убившего 9 человек за 70 дней

В Японии казнили маньяка Такахиро Сираиси, известного как Twitter-киллер, спустя восемь лет после ареста. На его счету восемь изнасилованных и убитых молодых женщин, сообщило издание People .

«34-летний Такахиро Сираиси был казнен в пятницу в Японии по обвинению в убийстве девяти человек, восемь из которых были женщинами, с которыми он познакомился в Twitter», — говорится в материале.

Преступник находил своих жертв в соцсети, ориентируясь на тех, кто выражал суицидальные мысли. Он обращался к ним и предлагал помочь покончить с собой. Затем заманивал в свою квартиру, расположенную недалеко от Токио.

По словам министра юстиции Кейсуке Судзуки, в той квартире жертв «избивали и душили, убивали, грабили, а затем изувечивали». Сираиси изнасиловал восемь молодых женщин, среди которых было три подростка. Самой младшей было всего 15 лет.

Преступник начал убивать в 2017 году. Его поймали благодаря брату одной из жертв, который обнаружил переписку сестры с серийным убийцей в Twitter.

Казнь Сираиси стала первой в Японии с 2022 года. Он так и не раскаялся в своих преступлениях. Его казнили 27 июня 2025 года.

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