Эндокринолог Пронина напомнила, что ожирение необходимо лечить под контролем врача

По ее словам, в зависимости от телосложения, врач может поставить диагноз по двум параметрам: индексу массы тела (ИМТ) и объему талии. Окружность талии больше 94 сантиметров у мужчин и 80 сантиметров у женщин свидетельствует об ожирении. ИМТ, который указывает на ожирение, равен или больше 30. Этот параметр рассчитывается так: ИМТ = вес (кг) : рост (м²).

Эндокринолог подчеркнула, что появлению ожирения способствует не только переедание и недостаток физической активности. На его развитие влияют генетическая предрасположенность, эндокринные нарушения и употребление некоторых препаратов, например глюкокортикоидов. Ожирение необходимо лечить под контролем врача, поскольку оно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, подагры, нарушений обмена холестерина и опорно-двигательного аппарата.