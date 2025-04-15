Доцент Демидова: деменция может быть результатом накопления негативных факторов в течение жизни

Чтобы сохранить активный ум до глубокой старости, важно как можно раньше начать работать над собой. Доцент кафедры госпитальной терапии Астраханского государственного медицинского университета Лидия Демидова рассказала «ФедералПресс» , что оценивать снижение когнитивных способностей нужно относительно предыдущего уровня конкретного человека, а не абстрактных возрастных норм.

По ее словам, развитию деменции предшествуют менее заметные изменения, которые часто игнорируются.

Первым этапом, предшествующим деменции, становятся умеренные когнитивные расстройства. Сюда входят снижение концентрации, ухудшение памяти, трудности в обучении и быстрая психическая усталость при выполнении умственных задач. При появлении таких признаков нужно обратить на них пристальное внимание. Пациенты часто обращаются к врачам слишком поздно, считая признаки деменции нормальными для своего возраста. Однако раннее вмешательство может замедлить прогрессирование когнитивных нарушений.

По данным международных исследований, деменция может быть результатом накопления негативных факторов на протяжении всей жизни. Специалисты выделяют 12 ключевых причин, на которые можно повлиять: низкий уровень образования, потеря слуха, артериальная гипертензия, черепно-мозговые травмы, злоупотребление алкоголем, ожирение, курение, депрессия, малоподвижный образ жизни, социальная изоляция, загрязнение воздуха и сахарный диабет у людей старше 65 лет. Если компенсировать эти факторы, риск деменции можно снизить на 40%.