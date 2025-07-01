Юнармейцы из Чехова стали призерами международных соревнований

Двое юнармейцев из Чехова приняли участие в XI международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын» в Казахстане. Влад Ткаченко и Франк Шпильман выступали в составе сборной Московской области, представляющей команду России.
Всего же в мероприятии приняли участие свыше 800 человек из шести стран.
Особым событием соревнований стало участие пезидента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул важность сохранения исторической правды и отметил ключевую роль военно-патриотического воспитания в формировании гражданской ответственности и духовных ценностей у молодежи.
По результатам состязаний подмосковные юнармейцы достойно выступили и завоевали призовые места почти во всех дисциплинах — одно первое и шесть вторых мест. Всем участникам сборов вручили памятные призы и подарки.
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