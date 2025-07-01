Студенты-медики прошли летнюю практику в Богородском округе

Третий раз в Богородском округе проходит летний интенсив медиков и ординаторов. Программа поможет будущим врачам получить практический опыт в реальных клинических условиях.

Проект «Лимон» направлен на развитие профессиональных навыков, формирование клинического мышления и знакомство с организацией медицинской помощи. Практиканты работают под руководством опытных врачей, участвуя в диагностике, лечении и наблюдении за пациентами.

В этом году студенты Ивановского государственного медицинского университета проходят обучение на базе Ногинской и Электростальской больниц, осваивая тонкости работы в многопрофильных медучреждениях.

«Проект „Лимон“ уже третий год подряд помогает студентам погрузиться в реальную работу системы здравоохранения. Такой формат обучения позволяет будущим медикам не только получить ценный опыт, но и раскрыть свой профессиональный потенциал. Для больниц это отличная возможность привлечь молодые кадры и укрепить команду специалистов», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

«Лимон» зарекомендовал себя как эффективная программа подготовки будущих врачей, способствующая развитию кадрового потенциала медицинских учреждений Подмосковья. Проект реализуется ежегодно, открывая новые возможности для студентов и укрепляя систему здравоохранения региона.