Школьники из Богородского округа побывали на фестивале победителей олимпиад

Московская область уже четвертый год подряд занимает второе место в стране по числу наград, полученных на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году. По сложившейся традиции победителей и призеров собрали на фестивале «Взлет. Пикник» в Одинцовском городском округе.

Делегация Богородского округа была большой — 19 дипломантов Всероссийской олимпиады школьников приняли участие в торжественном финале олимпиадного сезона, где в праздничной атмосфере были отмечены их выдающиеся достижения.

Специальным гостем мероприятия стал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который лично поздравил победителей и призеров.

«Хочется поблагодарить ваших родителей, которые поддерживают, вдохновляют, радуются за вас. Вы делаете себя сильнее, нашу систему образования сильнее. Мы стараемся трансформировать учебный процесс, чтобы было интересно, чтобы каждый из вас, получив знания, имел перспективу поступления в лучшие вузы. Хочу вас поздравить и пожелать, чтобы победы сопровождали всю вашу жизнь», — отметил Андрей Воробьев.

На празднике в гимназии помимо неформального общения с наставниками были представлены различные мастер-классы, фотозоны, фудкорт и дискотека.