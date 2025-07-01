Продажи компании «Реалитек» из Балашихи выросли на 18% в 2025 году

Балашихинская компания «Реалитек» реализовала за полгода более 192 тысяч квадратных метров земли под промышленные проекты в Московской области. Объем продаж вырос на 18% по сравнению с прошлым годом, что укрепило позиции компании в восточном Подмосковье

В первом полугодии 2025 года в число резидентов индустриальных и промышленно-логистических проектов компании вошли свыше шестидесяти новых предприятий. «Реалитек» расширил бизнес-направления, запустив проекты в новых локациях и внедрив инновационный формат real industrial. Первый объект в этом формате планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года.

«Реалитек завершил первое полугодие 2025 года с достойными результатами, продемонстрировав уверенный рост ключевых показателей деятельности. В первом полугодии более 60 компаний вошли в число резидентов индустриальных и промышленно-логистических проектов „Реалитека“. До конца года мы планируем старт еще двух больших проектов индустриальных парков, что позволит в будущем совместно с резидентами создать и запустить свыше 50 новых производств в Московской области в наших промышленно-логистических парках», — отметил генеральный директор компании Виталий Коляда.

Компания «Реалитек» является девелопером полного цикла, который занимается разработкой инвестиционных проектов от идеи до реализации, создает индустриальные парки и реализует промышленную, складскую и коммерческую недвижимость.