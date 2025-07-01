Россия добьется освобождения задержанных в Баку журналистов

Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг сотрудников Sputnik в Баку

Российская сторона внимательно следит за развитием ситуации вокруг «Sputnik Азербайджан» и планирует добиться освобождения задержанных журналистов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Статья дополняется...

«Мы, конечно, очень внимательно относимся к этой информации о задержании наших журналистов. <…> Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время, в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, нам удастся добиться их освобождения», — привело его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что принятые сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана меры в отношении российских журналистов не соответствуют общепринятым нормам и духу отношений стран.

Накануне азербайджанские силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан». По итогам следственных действий они задержали главного редактора и шеф-редактора площадки Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Оперативные мероприятия объяснили подозрением в незаконном финансировании агентства.