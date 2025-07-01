Плотину в деревне Капустино капитально отремонтируют в Чехове

В начале июля в деревне Капустино начнутся строительно-монтажные работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения. Мониторинг подготовки провели председатель совета депутатов муниципального округа Чехов Галина Козина и директор учреждения «Экология и природопользование» Людмила Слипчук.

Из-за отсутствия аналогичных дополнительных путей проезда к населенному пункту подрядная организация разработала поэтапный план движения транспорта по плотине, чтобы обеспечить безопасность и комфорт местных жителей. Завершить реконструкцию обещают до конца ноября текущего года.

Всего в муниципалитете расположены 13 плотин, которым необходима модернизация. Ранее был заключен контракт на разработку проектной документации для ремонта плотины в деревне Радутино, начало строительства запланировано на первый квартал 2026 года.