Доктор Компанцев призвал россиян отказаться от самолечения антибиотиками

Доктор фармацевтических наук Дмитрий Компанцев в беседе с изданием kp.ru объяснил, в чем заключается опасность частого применения антибиотиков.

По словам специалиста, если человек часто принимает антибиотики, со временем бактерии, живущие в организме, приспосабливаются к ним.

«То есть вы фактически тренируете свою условно-патогенную микрофлору, чтобы она стала нечувствительной к данному препарату», — пояснил Компанцев.

Врач предупредил, что прием антибиотиков без назначения лечащим доктором может нанести ущерб организму, не принеся при этом ни малейшего лечебного эффекта. Также существует угроза, что инфекция перейдет в крайне опасную генерализованную форму.