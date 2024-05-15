Диетолог Саволюк посоветовала водителям планировать несколько приемов пищи в день | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 15:28 Диетолог Саволюк посоветовала водителям планировать несколько приемов пищи в день

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Водителям, которых поджидает дальняя дорога, необходимо тщательно подойти к планированию рациона питания. Хорошо, если автомобилисту удастся поесть несколько раз за день, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Антонина Саволюк.

Как написал RT, отсутствие полноценного питания будет вызывать желание что-то пожевать. Диетолог добавила, что если по пути следования встречаются проверенные заведения, то лучше сделать выбор в пользу горячей пищи, а не сухомятки.

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В качестве перекуса подойдут овощи — огурцы, морковь, помидоры черри, сельдерей. В дорогу также можно взять сухофрукты, орехи, хлебцы и чай в термосе.