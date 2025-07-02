Благоустройство сквера на улице Крупешина в Балашихе завершили на 90%

В Балашихе активно ведется благоустройство территории у дома № 3 на улице Крупешина. Работы выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», направленной на создание удобных и эстетичных общественных пространств для жителей.

На текущий момент завершено 90% работ по санитарной обрезке деревьев и кустарников. Этот процесс включает удаление сухих и поврежденных ветвей, что способствует здоровому росту растений и улучшению внешнего вида территории.

Для подготовки к созданию нового газона на участок завезли торф. Также были проведены демонтажные работы: старые покрытия убраны, чтобы освободить место для современных материалов. Сейчас специалисты готовят основание для укладки тротуарной плитки, а для будущей детской площадки уже забетонирована основа под резиновое покрытие, обеспечивающее безопасность и комфорт.

Контролирующие органы провели проверку, чтобы убедиться, что все работы соответствуют утвержденному проекту. Благоустройство сквера направлено на повышение качества жизни горожан, создание уютных зон отдыха и современных общественных пространств, которые станут точкой притяжения для жителей Балашихи.