Подмосковная строительная компания выплатила долг по зарплате по требованию суда

В Подмосковье со строительной организации взыскали более 950 тысяч рублей задолженности по зарплате бывшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной службе судебных приставов.

Житель Подмосковья подал иск на своего бывшего работодателя. Он потребовал вернуть долг по зарплате, компенсацию за задержку, неиспользованный отпуск и моральный ущерб.

Мужчина рассказал, что сначала компания без согласования уменьшила ему зарплату, а потом вообще перестала перечислять даже эту сумму. После увольнения деньги ему не вернули. Суд согласился с требованиями истца и обязал организацию выплатить 950 тысяч рублей.

Приставы сообщили строительной компании о начале исполнительного производства и предупредили о возможной уголовной ответственности. Сотрудники также запретили фирме вносить изменения в реестр юридических лиц и наложили арест на ее банковские счета.

Благодаря принудительным мерам работодатель компенсировал полную сумму, указанную в требовании.