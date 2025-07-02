Почти 900 предпринимателей Подмосковья получили социальный статус с января

Почти 900 предпринимателей получили социальный статус в Подмосковье с начала года. Им напомнили о действующих мерах поддержки.

Как рассказала заместитель председателя правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, в этом году социальный статус получили детский сад «Кидвиль» в Реутове, а также клиника семейного здоровья «Медицина» в Подольске.

«Для субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социальных, в Московской области создана специальная субсидия на развитие бизнеса. Максимальный размер поддержки — два миллиона рублей. В этом году старт приема заявок запланирован на сентябрь», — сказала Екатерина Зиновьева.

Подать заявку на получение социального статуса можно через «Госуслуги».

Больше информации о поддержке бизнеса доступно на инвестпортале Подмосковья.