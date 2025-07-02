СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Барнауле

Следователи в Барнауле начали проверку по факту ЧП с самолетом. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, воздушное судно, следовавшее по маршруту Санкт-Петербург — Новосибирск, из-за плохой погоды приземлилось в аэропорту имени Титова. На борту находились 166 человек, посадка прошла штатно.

«После посадки у воздушного судна была выявлена техническая неисправность», — заявили в пресс-службе.

Барнаульский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по факту преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Томской области гидросамолет «Борей» упал на просеку. Он двигался по маршруту озеро Варгата — Мочище. По неуточненным данным, случилась аварийная ситуация — из-за столкновения с птицей произошли технические неполадки. Пилот смог посадить судно на ближайшей просеке.