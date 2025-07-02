Директора московского предприятия приговорили к пяти годам за хищения

Бывшего директора московского предприятия Валерия Глушинского признали виновным в хищении более 39 миллионов рублей по гособоронзаказу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ФСБ.

Суд установил, что с 2014 по 2017 год Глушинский привлек собственные компании, чтобы закупить комплектующие для систем прицеливания по завышенной цене. Кроме того, он фиктивно трудоустраивал на работу сотрудников.

Его судили по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к пяти годам общего режима. Также суд удовлетворил иск Минобороны и предприятия и взыскал с Глушинского сумму ущерба.

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Ранее ФСБ выявила еще пять фигурантов по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Среди задержанных — экс-замглавы Росстандарта.