Пассажиры «Мострансавто» скачали расписание автобусов более 2 млн раз

Пассажиры «Мострансавто» могут скачать график движения автобусов на мобильный телефон. За июнь этой возможностью воспользовались 118 тысяч раз. Общее количество загрузок с момента запуска сервиса уже достигло двух миллионов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, чаще всего в июне жители скачивали расписание маршрута № 362 «ст. Монино — Москва» — его загрузили 314 пассажиров. Еще свыше 1,3 тысячи человек получили график маршрута № 308 и около тысяч — № 388.

Сервис получил большую популярность из-за простоты и удобства — для получения расписания необходимо зайти на официальный сайт компании, выбрать нужный маршрут и остановку, после чего загрузить файл.

Получить его также можно при помощи Telegram-бота.

«Два миллиона скачиваний — это не просто сухая статистика. За этой цифрой стоят миллионы случаев, когда пассажиры выбрали удобный и современный способ планировать свои поездки», — отметили в Мострансавто.