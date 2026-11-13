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    Диетолог Русакова объяснила, как поздние перекусы вредят печени и сну

    Врач Русакова: ужинать лучше за два-три часа до отхода ко сну

    Регулярная еда на ночь повышает риск жировой болезни печени и цирроза. О причинах и допустимых перекусах перед сном рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает «Вечерняя Москва».

    По словам Русаковой, поздняя еда нарушает биологические ритмы печени. Ночью чувствительность тканей к инсулину снижается, организм менее эффективно расходует глюкозу и жиры. Излишки могут накапливаться в печени.

    Диетолог отметила, что в лабораторных исследованиях прием пищи на четыре часа позже обычного снижал расход энергии и нарушал баланс гормонов голода и сытости. Поздний ужин также ухудшает сон, а недосып повышает уровень гормона голода грелина и тягу к сладкому.

    Русакова посоветовала заканчивать полноценный ужин за два-три часа до сна. Разовый поздний прием пищи не опасен: риски связаны с ежедневным нарушением режима.

    Если голод мешает уснуть, врач допустила небольшой перекус на 100–150 калорий. Подойдут нежирный творог, кефир, натуральный йогурт без сахара или отварное яйцо. Иногда справиться с чувством голода помогает теплый напиток — ромашка, мята или цикорий.

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