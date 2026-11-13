Диетолог Русакова объяснила, как поздние перекусы вредят печени и сну

Врач Русакова: ужинать лучше за два-три часа до отхода ко сну

Регулярная еда на ночь повышает риск жировой болезни печени и цирроза. О причинах и допустимых перекусах перед сном рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает «Вечерняя Москва» .

По словам Русаковой, поздняя еда нарушает биологические ритмы печени. Ночью чувствительность тканей к инсулину снижается, организм менее эффективно расходует глюкозу и жиры. Излишки могут накапливаться в печени.

Диетолог отметила, что в лабораторных исследованиях прием пищи на четыре часа позже обычного снижал расход энергии и нарушал баланс гормонов голода и сытости. Поздний ужин также ухудшает сон, а недосып повышает уровень гормона голода грелина и тягу к сладкому.

Русакова посоветовала заканчивать полноценный ужин за два-три часа до сна. Разовый поздний прием пищи не опасен: риски связаны с ежедневным нарушением режима.

Если голод мешает уснуть, врач допустила небольшой перекус на 100–150 калорий. Подойдут нежирный творог, кефир, натуральный йогурт без сахара или отварное яйцо. Иногда справиться с чувством голода помогает теплый напиток — ромашка, мята или цикорий.