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    Диетолог Русакова объяснила, как хранить картофель без риска отравления

    Врач Русакова: позеленевшие клубни картофеля нельзя есть даже после варки

    Картофель лучше держать в темном проветриваемом месте и не мыть перед длительным хранением. Позеленевшие и гнилые клубни нужно выбрасывать, сообщает Ura.ru.

    Врач-диетолог Дарья Русакова назвала подходящим местом для картофеля сухой темный погреб с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура — от +2 до +4 градусов, влажность — 80–90%. В таких условиях поздние сорта хранятся до 10 месяцев, среднеспелые — до пяти.

    На балконе и в холодильнике картофель нужно защищать от замерзания, перегрева, влаги и солнечного света. Клубни стоит держать в проветриваемом темном ящике отдельно от лука, яблок и бананов, иначе они быстрее прорастут.

    Перед длительным хранением Русакова советует очищать картофель от земли сухой щеткой, а не мыть: влага ускоряет гниение. Если клубни все же помыли, их необходимо тщательно просушить. Сладкий вкус может появиться после переохлаждения или слишком ранней уборки урожая.

    Позеленевший картофель врач запретила есть даже после удаления зеленых участков. Он может содержать ядовитый соланин, который не разрушается при варке, жарке и запекании. Признаки отравления — тошнота, рвота, боль в животе и горечь во рту. При их появлении нужно вызвать скорую помощь.

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