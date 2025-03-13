Необычная любовь к мясным блюдам может быть связана с анемией. Об этом сообщил врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в разговоре с aif.ru .

Доктор объяснил, что иногда девушкам в определенные дни цикла требуется больше мяса, потому что в нем есть железо. Еще желание съесть шницель бывает признаком белковой недостаточности или анемии.

По словам Полякова, после болезни тоже может появиться тяга к мясу. А для некоторых эмоциональных людей мясо становится способом успокоиться и вернуться к реальности. То есть для них белковая пища — это своего рода «якорь», подчеркнул врач.