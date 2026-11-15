Диетолог Поляков предложил заменить кофе черным или зеленым чаем

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков назвал чай доступной и относительно безопасной альтернативой кофе. Напиток также содержит кофеин и оказывает стимулирующее действие, сообщает aif.ru .

По словам специалиста, многие люди хорошо переносят переход с кофе на чай. В качестве замены подойдут черный, зеленый чай или пуэр.

Поляков отметил, что зеленый чай особенно богат антиоксидантами. Его тонизирующие свойства могут быть достаточно выраженными.

Отдельно врач выделил пуэр как недорогую и полезную альтернативу кофе со стимулирующим эффектом. При выборе стоит учитывать особенности сорта.

«Но здесь нужно выбирать правильные сорта, потому что они отличаются по вкусовым параметрам, тонизирующему эффекту и технологии производства», — цитирует врача MIR24.TV.