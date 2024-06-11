Диетолог Лушникова назвала индейку самым диетическим мясом

Индейка содержит минимальное количество жира по сравнению с другими видами мяса и считается идеальным продуктом для людей, ведущих здоровый образ жизни. Об этом рассказала диетолог Ольга Лушникова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, индейка богата витаминами группы В, селеном, цинком и калием. Также в этом мясе содержится триптофан — предшественник серотонина, важнейшего нейромедиатора, отвечающего за сон.
Кроме того, регулярное потребление индейки поспособствует улучшению настроения, отметила Лушникова.