Диетолог Круглова: лимон от лайма отличается количеством витамина С и химической структурой эфирных масел | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 11:48 Диетолог Круглова: лимон от лайма отличается количеством витамина С и химической структурой эфирных масел

Читать 360 в

Главным отличием лимона от лайма является содержание количества витамина С и разная химическая структура эфирных масел. По калорийности и составу пищевых волокон эти фрукты очень похожи, рассказала радиостанции Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.

«В лимоне больше витамина С, чем в лайме. Также у этих фруктов разные эфирные масла, которые преимущественно содержатся в цедре», — сказала она.

Реклама

И тот, и другой фрукт содержат лимонную кислоту, однако из-за разного химического строения лайм обладает легкой горчинкой. Кроме того, лайм, в отличие от лимона, может храниться до двух недель. Примерно столько же времени он сохраняет свою питательную ценность. Лимон же имеет более длительный срок хранения, пояснила специалист.