Диетолог Калинчев: суп помогает снизить количество обострений гастрита и панкреатита

Эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал о полезных свойствах супа. Блюдо рекомендуют для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, отметил эксперт в беседе с « Радио 1 ».

Он напомнил, что многие подобные недуги появляются у людей уже в школьные годы. Так, зачастую в хронической форме протекают гастрит и панкреатит. Именно суп помогает снизить количество обострений, отметил медик.

При этом врач посоветовал пациентам с лишним весом и ожирением не включать данное блюдо в рацион, добавили «Известия».