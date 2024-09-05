Диетолог Калинчев: суп помогает снизить количество обострений гастрита и панкреатита

Эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал о полезных свойствах супа. Блюдо рекомендуют для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, отметил эксперт в беседе с «Радио 1».
Он напомнил, что многие подобные недуги появляются у людей уже в школьные годы. Так, зачастую в хронической форме протекают гастрит и панкреатит. Именно суп помогает снизить количество обострений, отметил медик.
При этом врач посоветовал пациентам с лишним весом и ожирением не включать данное блюдо в рацион, добавили «Известия».
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