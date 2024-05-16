Диетолог Джутова: составить «гарвардскую тарелку» из доступных полезных продуктов совсем несложно | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 13:54 Диетолог Джутова: составить «гарвардскую тарелку» из доступных полезных продуктов совсем несложно

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Существует миф, что правильное питание — это очень трудно и дорого. Однако составить «гарвардскую тарелку» из доступных полезных продуктов не так сложно, сообщила врач-диетолог Марьяна Джутова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, принцип такого питания заключается в разделении тарелки на три части: одна — 50% и две по 25%. Половину рациона составляют овощи и фрукты, остальное — белковая пища и сложные углеводы, сообщил RT.

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Чтобы избежать ненужных трат и сэкономить, следует заранее планировать рацион и приобретать продукты в соответствии со списком, отметила Джутова.