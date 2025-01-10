Диетолог Джутова призвала избегать жирной пищи после праздников

Диетолог Марьяна Джутова дала советы, как справиться с желанием есть жирное и сладкое после новогодних праздников. В беседе с РИАМО она рекомендовала заранее продумывать свой рацион, включив в него различные продукты.

Такой подход, по словам эксперта, поможет снизить уровень стресса и отвлечься от мысли о запретной пище.

Джутова подчеркнула важность физической активности, такой как катание на лыжах или коньках, а также прогулки на свежем воздухе. Эти занятия помогут организму быстрее прийти в норму после долгих выходных, написал сайт kp.ru.

Кроме того, диетолог советует избегать приготовления еды про запас, чтобы исключить возможность переедания. Ужин следует делать легким, включив в него небольшое количество нежирного мяса или рыбы.