Диетолог Дюваль: шпинат, брокколи и капуста регулируют уровень глюкозы в крови

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Москвой 24» поделилась советами о продуктах, которые могут предотвратить развитие сахарного диабета.

Зеленые овощи с листьями, например, шпинат, брокколи и капуста, могут регулировать уровень глюкозы в крови. Также специалист порекомендовала включать в рацион фрукты и ягоды. Они защищают клетки от окислительного стресса и не так сильно влияют на уровень сахара в крови, написал сайт Infox.ru.

Цельнозерновые продукты — коричневый рис, гречка, овсянка и киноа — могут стать заменой быстрорастворимым кашам. Бобовые — чечевица, фасоль, нут и горох — полезны для организма. То же самое касается специй и пряностей.

Регулярные физические нагрузки помогают контролировать уровень сахара. Рекомендуются аэробные упражнения: ходьба, плавание или велосипедные прогулки.

Стресс и тревожные состояния также влияют на уровень глюкозы. Методы управления стрессом, такие как медитация и йога, могут помочь в профилактике сахарного диабета, добавила диетолог.