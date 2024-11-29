Диетолог Денисова: отсутствие молока и молочных продуктов в рационе может привести к недостатку белка

Отсутствие молока и молочных продуктов в рационе может привести к дефициту белка и нехватке кальция. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

Как пояснила медик, кальций лучше всего усваивается из молочных продуктов. Этот микроэлемент необходим для здоровья сердца и сосудов, к тому же он стимулирует выведение лишней жидкости из организма и способствует снижению артериального давления, написал RT.

Денисова рассказала, что в молоке содержатся витамины группы В, в частности В2, который необходим для нервной ткани. Витамин D помогает лучше усваиваться кальцию, а витамин В12 необходим для кроветворения.