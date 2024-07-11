Диетолог Белоусова рассказала, что протеиновые батончики не смогут заменить полноценный белок

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что пополнить дефицит белка только протеиновыми батончиками не получится. Многие из них изготавливаются из крупы с добавлением изолированного протеина.

Такие батончики, по словам медика, могут затруднять усвоение кальция, и тогда страдает костная система. Дело в том, что белок животного происхождения имеет полноценную аминокислотную структуру и хорошо усваивается нашим организмом, в отличие от белка растительного происхождения.

Белоусова подчеркнула, что  норма потребления белка для здорового человека — один грамм на килограмм веса в сутки.

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